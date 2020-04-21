Советник Трампа прокомментировал отрицательную цену на нефть

Рекордное падение цен на нефть не продлится долго, поскольку вскоре будут сокращены объемы добычи и уменьшены мощности по переработке.

Снижение стоимости техасской светлой нефти (WTI) до отрицательных значений будет краткосрочным, заявил старший советник президента США Кевин Хассет в эфире телеканала Fox News .

По его словам, «это очень, очень краткосрочное нарушение».

Объясняя причины произошедшего, он отметил, что «на нефтеперерабатывающих заводах нет места» для хранения нефти.

«Учитывая, как работают рынки, время от времени кому-то нужно принять запланированные поставки, у них кончается место в хранилищах. Экономисты давно знали, что такое может произойти», — отметил Хассет.

«Если вам нужно принять поставки, но у вас нет места, то что вам делать? Вылить [нефть] на землю? Ее нельзя вылить или сжечь», — добавил советник Трампа.

Напомним, сегодня вечером ОПЕК срочно созывает конференцию для обсуждения сложившейся ситуации.