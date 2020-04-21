Советник Трампа прокомментировал отрицательную цену на нефть
Рекордное падение цен на нефть не продлится долго, поскольку вскоре будут сокращены объемы добычи и уменьшены мощности по переработке.
Снижение стоимости техасской светлой нефти (WTI) до отрицательных значений будет краткосрочным, заявил старший советник президента США Кевин Хассет в эфире телеканала
По его словам, «это очень, очень краткосрочное нарушение».
Объясняя причины произошедшего, он отметил, что «на нефтеперерабатывающих заводах нет места» для хранения нефти.
«Учитывая, как работают рынки, время от времени кому-то нужно принять запланированные поставки, у них кончается место в хранилищах. Экономисты давно знали, что такое может произойти», — отметил Хассет.
«Если вам нужно принять поставки, но у вас нет места, то что вам делать? Вылить [нефть] на землю? Ее нельзя вылить или сжечь», — добавил советник Трампа.
Напомним, сегодня вечером ОПЕК срочно созывает конференцию для обсуждения сложившейся ситуации.