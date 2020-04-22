Катастрофа «библейского масштаба»: к лету десятки стран может ждать массовый голод

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В ООН вновь отметили, что из-за пандемии коронавируса десятки государств могут столкнуться с огромной проблемой.

По словам исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли, человечество может столкнуться с голодом «библейского масштаба».

Он отметил, что трудности с продовольствием могут коснуться около 30 стран, что вызовет в них массовый голод.

В этой связи чиновник считает уже сегодня задуматься над оказанием гуманитарной помощи потенциально голодующим странам, подготовить логистические маршруты для движения поставок гумпомощи.

По мнению Бизли, на эти цели должно быть выделено 350 млн долларов, сообщает ren.tv.

Напомним, ранее специалисты Организации ООН по продовольствию и сельскому хозяйству, предупреждали, что пандемия коронавируса может вызвать продовольственный дефицит. Сообщалось, что уже произошедшие из-за пандемии и принятых для борьбы с ней мер сбои в производстве грозят проблемами с поставками продуктов питания в магазины уже в апреле-мае.
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Тэги: голод ООН Персона: Дэвид Бизли

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