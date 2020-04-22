ВОЗ посоветовала УЕФА

По мнению Всемирной организации здравоохранения, будет правильно, если европейский футбол уйдет в отпуск до конца 2021 года.

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Такие рекомендации даны Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который накануне рекомендовал национальным федерациям доиграть поставленные на паузу чемпионаты и розыгрыши кубков.

Напомним, ранее сообщалось, что на заседании совета Серии А (высший дивизион итальянского футбола) принято решение доиграть чемпионат 2019/2020.

СМИ сообщали, что УЕФА планирует возобновить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в начале августа: ЛЕ — 2-3 августа, а ЛЧ — 7-8 августа. Ожидается, что игры будут проходить каждые три дня.