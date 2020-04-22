В Москве ответили на «наезд» Лукашенко

В РФ официально ответили на претензии Александра Лукашенко, выдвинутые российской стороне об отказе работать по вопросу поставки в Беларусь гречки.

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Во время рабочей поездки в Бобруйск, он дал поручение руководителю Могилевской области Леониду Зайцу организовать производство достойного количества гречихи, так как «россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи».

«Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Белоруссию», — заявили, как пишет 1prime.ru , в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Также слова Лукашенко не подтвердили в Российском зерновом союзе, в котором ничего не слышали о каких-либо запретах или ограничениях.

В начале марта, посещая Смолевичский район, глава белорусского государства Лукашенко поручил «возделывать гречку под потребность в Беларуси».

Напомним, в конце марта заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун заявил, что сегодня на предприятиях КХП (комбинатах хлебопродуктов) имеются запасы гречневой крупы и сырья для ее производства на пять месяцев.

31 марта правительство на три месяца запретило вывоз из страны гречихи и гречневой крупы.