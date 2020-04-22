Трамп закрывает США для иммигрантов

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Президент Дональд Трамп введет запрет на иммиграцию в США. Новая ограничительная мера, появившаяся в связи с пандемией коронавируса, будет действовать пока 60 дней.

Фото pixabay.com

Как сообщается, под «красный свет» (указ об этом президент подпишет сегодня) попадут иностранцы, желающие получить гринкарту (постоянный вид на жительство в США).

Хозяин Белого дома объяснил принятое решение стремлением защитить американский рынок труда от наплыва иностранных рабочих, так как коронакризис обвалил американский рынок труда.

«Было бы неправильно и несправедливо, чтобы [рабочие места занимали] новые иммигранты, прибывающие из-за границы, вместо американцев, потерявших работу из-за вспышки вируса. Сначала мы должны позаботиться об американских трудящихся», — сказал Трамп на традиционном пресс-брифинге.

В то же время, как пишет «ГА», запрет не коснется туристов, студентов и других обладателей неиммиграционных виз.
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Тэги: США иммиграция green card Персона: Дональд Трамп

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