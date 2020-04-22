Депутатов хотят «раскулачить» на борьбу с COVID-19

В Беларуси собирают подписи под петицией, которая будет передана в Национальное собрание.

Авторы петиции хотят, чтобы парламентарии поделились своими доходами, направив часть зарплаты на борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19.

«На фоне пандемии многие мировые политики сокращают свои зарплаты или передают часть своих доходов на борьбу с эпидемией. В частности, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Индии Рам Натх Ковинд, губернаторы штатов и индийские парламентарии сокращают свою зарплату в текущем году на 30% в качестве проявления социальной ответственности в период эпидемии… Президент США Дональд Трамп ранее взял на себя обязательство жертвовать всю свою президентскую зарплату. Свой доход за четвертый квартал 2019 года (100.000 долларов) он передал Министерству здравоохранения и социальных служб США для борьбы с эпидемией коронавируса…

Правительство Новой Зеландии сократило свою зарплату на 20% на время эпидемии», — информируется в тексте петиции.

Авторы отмечают, что белорусские парламентарии «получают зарплату, которая гораздо выше, чем средняя по стране».

«Уважаемые парламентарии! Обращаясь к Вам 05.12.2019 года, А.Г.Лукашенко назвал Вас элитой нашего общества и напутствовал: «Доказывайте людям делом, что вы достойны этого высокого звания». Мы призываем Вас в период эпидемии коронавируса и последующий период восстановления экономики направлять определенную часть Ваших зарплат на борьбу с эпидемией и ее последствиями. Такой поступок будет важным вкладом в противостояние COVID-19», — резюмировали авторы.