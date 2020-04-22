Валюта резко пошла вверх

Как и ожидалось, белорусский рубль резко сдает по отношению к доллару и евро на открытии торгов на БВФБ в среду. Растет и российский рубль.

Евро добавляет сразу 0,0356 пункта и торгуется на уровне 2,728 белорусского рубля.

Доллар растет на 0,0272 пункта — 2,5096 белорусского рубля, а российский рубль на 0,001 пункта — 3,2469 белорусского рубля за 100 российских.

Напомним, белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая, в свою очередь, во многом зависит от цен на нефть. А они сегодня демонстрируют серьезное падение.