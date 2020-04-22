В Гродно в школе экстренно эвакуировали 350 человек

350 человек были экстренно эвакуированы из здания одной из школ Гродно.

По информации местных спасателей, накануне утром в дежурную часть поступил сигнал о задымлении в СШ №31, которая находится в областном центре на Индурском шоссе.

Еще до прибытия подразделений МЧС из здания были эвакуированы 295 школьников, 40 учителей 15 человек обслуживающего персонала.

Как сообщается, при демонтаже воздуховода системы вентиляции с использованием газового резака произошло воспламенение отложений пыли и жира.

Отметим, что, по данным сайта этого учебного заведения, в школе 60 классов (от 1-го «А» до 11-го «Б»).