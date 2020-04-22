Православных лишили одного из главных святых мест: продлен запрет на посещение Афона

До конца апреля продлен запрет на посещение посетителями-паломниками монастырей Святой Горы. Такое решение принял Священный кинот Афона.

Фото pixabay.com

Запрет связан с пандемией коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19/

Несмотря на то, что по-прежнему монастыри смогут посещать сотрудники и необходимые специалисты, кинот призвал власти и службы Святой Горы соблюдать инструкции высших церковных властей и руководства Афона, а также все правительственные распоряжения или директивы по недопущению распространения коронавируса, пишет gazeta.ru .

Напомним, для православных всего мира Афон (в греческих источниках официально именуется Святая Гора) — одно из главных святых мест православных. Почитается как земной Удел Богородицы. Объект находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.