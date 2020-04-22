За сутки количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 558 человек

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По данным на 22 апреля в Беларуси зарегистрирован 7281 человек с положительным тестом на COVID-19. 

Фото Depositphotos

Умерло 58.

Таким образом, за последние сутки общее количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 558 (8%), смертей — на три.

Минздрав вновь не сообщил цифры по областям и Минску. По-прежнему нет данных о количестве заболевших, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, а также о количество пациентов, которые нуждаются «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания».

Выписано 769 выздоровевших пациентов с COVID-19 (на 192 больше по сравнению с предыдущим днем).

«С начала февраля в Беларуси проведено 14 тыс. 955 тестов на коронавирусную инфекцию. В круглосуточном режиме специалисты 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частных медицинских центрах, проводят проверку тестов на COVID-19», — отмечается в релизе Минздрава.

Всемирная организация здравоохранения 21 апреля опубликовала рекомендации властям Беларуси по борьбе с COVID-19 по итогам визита миссии ВОЗ в Беларусь 7-11 апреля.

Организация призывает Беларусь усилить меры социального дистанцирования, отменить все массовые мероприятия и перевести обучение в онлайн.

Властям Беларуси рекомендовано усилить «физические меры дистанцирования», в том числе:

  • отложить массовые мероприятия, включая спортивные, религиозные и культурные;
  • помещать в карантин «контакты подтвержденных пациентов» и людей, которые потенциально подвержены воздействию вируса;
  • перевести школы, университеты и другие учебные заведения на дистанционное обучение;
  • сократить необязательные перемещения людей, особенно для групп высокого риска;
  • осуществлять прозрачное и регулярное информирование общественности о складывающейся ситуации, рисках и мерах по реагированию.

Кроме этого правительству рекомендована «твердая приверженность в осуществлении комплекса мер по сдерживанию и смягчению последствий» пандемии коронавируса.

Между тем 25 апреля в Беларуси состоится республиканский субботник. Александр Лукашенко во время поездки в Бобруйск заявил, что не видит оснований для его переноса или отмены.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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