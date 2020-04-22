МЧС: белорусам нет повода волноваться из-за пожаров в чернобыльской зоне Украины

Белорусские спасатели считают, что у граждан нашей страны нет повода волноваться из-за пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на территории Украины.

Как заявил на пресс-конференции в Минске начальник департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Сергей Шпарло, «в местах пожаров не возрастает плотность радиационного загрязнения — какое было количеств радионуклидов, столько и остается».

Кроме этого, по словам специалиста, радионуклиды на пострадавших территориях в малых количествах «распределены на большой площади, часть их ушла в глубь почвы»: «Поэтому с загрязненных площадей, объятых пожаром, высвобождается мизерное количество радионуклидов, которое в основном тут опадает с продуктами горения».

Шпарло сообщил, что в связи с пожарами в украинской зоне отчуждения департамент ведет усиленный радиационный контроль на научной станции «Масаны», расположенной на границе с Украиной, в 8 км от ЧАЭС.

По его словам, за все время радиационного контроля «превышения уровней радиации над сложившимися среднегодовыми уровнями не выявлено».

«Среднегодовое значение в санитарной зоне научной станции «Масаны» составляет 0,54 микрозиверта в час. За все дни наблюдений пожаров в украинской зоне отчуждения уровень в «Масанах» колебался в пределах от 0,47 до 0,49 микрозиверта в час», — сообщил он.

4 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на территории Украины предположительно в результате поджога возник пожар. В последующие дни огонь уничтожил более десятка заброшенных сел, военный городок «Чернобыль-2», а также часть «рыжего леса» — лесного массива вблизи ЧАЭС, который принял на себя наибольшее количество радиоактивной пыли после аварии на станции в 1986 году.

Пожар подобрался к окраинам города Припять и хранилищу радиоактивных отходов, но 14 апреля пожарные смогли его ликвидировать — благодаря прошедшему ночью дождю. Однако 16 апреля из-за сильно ветра, раздувшего очаги тления лесной растительности, огонь возник вновь. Пожарные до сих пор продолжают тушить очаги возгорания.