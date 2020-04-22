Биржа: евро и доллар подскочили на торгах 22 апреля

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, 22 апреля, завершились ростом всех основных иностранных валют.

Евро укрепился на 0,0104 пункта (+0,38%) и завершил сессию на отметке 2,7028 белорусского рубля, а доллар на 0,0125 (+0,5%) — 2,4949 белорусского рубля.

Хоть совсем на немного, но выросла и российская валюта. Плюс составил 0,0001 пункта (+0,003%) — 3,246 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе утренних торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 17,33% — до 15,98 доллара за баррель. В последний раз нефть сорта Brent находилась ниже 16 долларов за баррель в июне 1999 года.

При открытии биржи было достигнуто значение 77,6 российских рублей за доллар — это худший показатель для рубля с 3 апреля. Однако затем российская валюта начала постепенно дорожать и к 11:00 котировки пары доллар/рубль расчетами «завтра» были на отметке 76,85 рубля.

Нацбанк Беларуси в мартовском комментарии ситуации на валютном рынке констатировал, что спрос на инвалюту значительно вырос, но в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах.

В марте регулятор потратил 865,5 млн долларов на валютные интервенции для поддержки курса белорусского рубля. За первый месяц весны белорусский рубль ослаб к корзине иностранных валют на 6,6%. По отношению к доллару национальная валюта за месяц потеряла 15,5% стоимости, к евро — 15,3%, к российскому рублю — укрепилась на 1,5%.

7 апреля главный банк страны сообщил, что золотовалютные резервы Беларуси сократились за март на 1 млрд 18,4 млн долларов, или на 11,6%, и составили на 1 апреля 7,79 млрд долларов.