Лукашенко ошибся: Россия завалит Беларусь гречкой и рисом

Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко ответила на «гречишные претензии» Александра Лукашенко.

Во время рабочей поездки в Бобруйск, он дал поручение руководителю Могилевской области Леониду Зайцу организовать производство достойного количества гречихи, так как «россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи».

По словам российской чиновницы, у официального белорусского лидера «устаревшая информация».

Как заявила она в эфире телеканала «Россия 24» , еще 13 апреля Беларусь и Россия «договорились о поставках российской гречки и риса».

«Наши партнеры выразили заинтересованность в поставках семи тыс. тонн гречихи и почти двух тыс. тонн риса», — заявила вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в Министерстве сельского хозяйства РФ заявили: «Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Белоруссию». Также слова Лукашенко не подтвердили в Российском зерновом союзе, в котором ничего не слышали о каких-либо запретах или ограничениях.