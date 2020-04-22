Лукашенко ошибся: Россия завалит Беларусь гречкой и рисом

/ Экономика
Просмотров: 1248

Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко ответила на «гречишные претензии» Александра Лукашенко.

Во время рабочей поездки в Бобруйск, он дал поручение руководителю Могилевской области Леониду Зайцу организовать производство достойного количества гречихи, так как «россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи».

По словам российской чиновницы, у официального белорусского лидера «устаревшая информация».

Как заявила она в эфире телеканала «Россия 24», еще 13 апреля Беларусь и Россия «договорились о поставках российской гречки и риса».

«Наши партнеры выразили заинтересованность в поставках семи тыс. тонн гречихи и почти двух тыс. тонн риса», — заявила вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в Министерстве сельского хозяйства РФ заявили: «Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Белоруссию». Также слова Лукашенко не подтвердили в Российском зерновом союзе, в котором ничего не слышали о каких-либо запретах или ограничениях.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия гречка рис Персона: Виктория Абрамченко

Другие материалы на эту тему:

Москва вернется к проекту «углубленной интеграции» после пандемии

Москва вернется к проекту «углубленной интеграции» после пандемии

Лукашенко бомбит Москву за эгоизм на фоне коронавируса

Лукашенко бомбит Москву за эгоизм на фоне коронавируса

Россия передала Беларуси безвозмездно 10 тысяч тестов на коронавирус

Россия передала Беларуси безвозмездно 10 тысяч тестов на коронавирус

Прощание славянки. Беларусь тихо уходит от России

Прощание славянки. Беларусь тихо уходит от России