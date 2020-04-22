Видеофакт. В Слуцком районе инспектор ГАИ спас жизнь девочке

В Слуцком районе оперативность и расторопность инспектора ГАИ майора Дмитрия Семибратова спасли жизнь девочке.

Фото УВД Минской области

Как сообщили в УВД Минской области, он прибыл по вызову о нарушении правил парковки автомобиля в агрогородок Гацук.

Заметив, что возле одного из домов происходит какой-то переполох, он подбежал к месту скопления людей.

У подъезда дома лежала 11-летняя девочка, которая не подавала признаков жизни: «По синеющим на глазах лицу и рукам девочки милиционер понял, что она чем-то подавилась и не может дышат».

Милиционер поднял ребенка, обхватил его руками сзади в области солнечного сплетения и резко нажал руками. Изо рта девочки выпала пластина для выравнивания зубов и кусочек сдобы, которую, судя по всему, она ела по пути к дому. Девочка начала дышать, лицо порозовело. В скором времени ребенок пришел в себя.

«О своем поступке Дмитрий Семибратов умолчал. Об этом стало известно при просмотре записи видеорегистратора ответственным дежурным по РОВД», — отметили в милиции области.

В своем письме в УВД мама девочки поблагодарила милиционера «за спасения моей дочери»: «Если бы не он, не могу даже представить, что было бы. Сколько буду жить, столько буду помнить, что он сделал для нас».