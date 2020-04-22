Видеофакт. В Слуцком районе инспектор ГАИ спас жизнь девочке

/ Общество
Просмотров: 415

В Слуцком районе оперативность и расторопность инспектора ГАИ майора Дмитрия Семибратова спасли жизнь девочке.

Фото УВД Минской области

Как сообщили в УВД Минской области, он прибыл по вызову о нарушении правил парковки автомобиля в агрогородок Гацук.

Заметив, что возле одного из домов происходит какой-то переполох, он подбежал к месту скопления людей.

У подъезда дома лежала 11-летняя девочка, которая не подавала признаков жизни: «По синеющим на глазах лицу и рукам девочки милиционер понял, что она чем-то подавилась и не может дышат».

Милиционер поднял ребенка, обхватил его руками сзади в области солнечного сплетения и резко нажал руками. Изо рта девочки выпала пластина для выравнивания зубов и кусочек сдобы, которую, судя по всему, она ела по пути к дому. Девочка начала дышать, лицо порозовело. В скором времени ребенок пришел в себя.

«О своем поступке Дмитрий Семибратов умолчал. Об этом стало известно при просмотре записи видеорегистратора ответственным дежурным по РОВД», — отметили в милиции области.

В своем письме в УВД мама девочки поблагодарила милиционера «за спасения моей дочери»: «Если бы не он, не могу даже представить, что было бы. Сколько буду жить, столько буду помнить, что он сделал для нас».
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: милиция ГАИ спасение человека Персона: Дмитрий Семибратов Город: Слуцк

Другие материалы на эту тему:

Жители Ивацевичского района пожаловались в Генпрокуратуру на местную милицию

Жители Ивацевичского района пожаловались в Генпрокуратуру на местную милицию

Блогеру Андрею Пауку позвонили из милиции — уточнить, убивал ли он свою жену

Блогеру Андрею Пауку позвонили из милиции — уточнить, убивал ли он свою жену

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

Милиционеры будут досматривать пассажиров перед полетом

Милиционеры будут досматривать пассажиров перед полетом