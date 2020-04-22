В Германии разрешили испытания вакцины против SARS-CoV-2

Сегодня стало известно, что в Германии выдано первое разрешение на клинические испытания возможной вакцины против коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.

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Как сообщили в Институте имени Пауля Эрлиха, отвечающем в ФРГ за выдачу таких разрешений и за допуск вакцин, препарат разработала компания BioNTech из Майнца, пишет DW .

Участниками первого этапа исследований станут 200 здоровых испытуемых в возрасте от 18 до 55 лет. На втором этапе планируется испытать вакцину на другой группе лиц такого же возраста. В нее должны войти люди с повышенным риском заражения или тяжелого протекания COVID-19, но это станет возможным только после анализа новых данных.

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси к 22 апреля достигло 7281, умерло 58 человек, сообщило Министерство здравоохранения. Таким образом, за последние сутки общее количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 558 (8%), смертей — на 3.

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