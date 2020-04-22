Китай начал строить крупный бассейн в Минске

Бассейн международного стандарта откроют на месте бывшей типографии «Красная звезда» и жилых двухэтажек в районе улицы Кальварийской.

За счет технико-экономической помощи Китая было предусмотрено строительство бассейна международного стандарта. Бюджетные средства пойдут только на подготовку территории к строительству. Китайская сторона обязуется не только построить бассейн, но и обслуживать объект по гарантии в течение двух лет после ввода его в эксплуатацию, передает realt.by .

Рядом, в границах улиц Кальварийской — Гусовского — Харьковской — полосы отвода железной дороги Минск — Молодечно, архитекторы предложили трансформировать производственную застройку, снести малоценную жилую (более 150 квартир — из них на первом этапе до 2024 года — 106) и разместить новые объекты общепита и торговли, спортивного и бытового назначения.

Кроме бассейна за счет средств Китая на ул. Ванеева в Минске планируется построить Национальный футбольный стадион. Объем китайских инвестиций на два объекта составит около 180 миллионов долларов.