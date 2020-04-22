Макей и Боррель обсудили поддержку ЕС Беларуси для борьбы с коронавирусом

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем вопросы борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Европейской службы внешних действий, телефонный разговор состоялся 21 апреля. Стороны обсудили поддержку со стороны ЕС для Беларуси в борьбе с коронавирусом. «Верховный представитель Боррель признал шаги, предпринятые Беларусью до настоящего времени для замедления распространения коронавируса в стране, и призвал продолжать эти усилия, следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения», — говорится в сообщении.

Напомним, ВОЗ рекомендовала белорусским властям усилить меры социального дистанцирования, отменить все массовые мероприятия и перевести обучение в режим онлайн.

Боррель также рассказал о том, как ЕС поддержит страны Восточного партнерства, в том числе Беларусь, в решении краткосрочных и долгосрочных социально-экономических последствий вспышки коронавируса. «В рамках глобального ответа ЕС на вспышку коронавируса был создан пакет поддержки для шести стран Восточного партнерства на общую сумму 80 млн евро для неотложных потребностей в секторе здравоохранения и 883 млн евро для краткосрочных потребностей в социально-экономической сфере. Из этой поддержки Беларусь получит более 60 млн евро», — говорится в сообщении.

Боррель и Макей также обсудили состояние отношений между Беларусью и ЕС, в том числе перспективы подписания Приоритетов партнерства между ЕС и Беларусью.

«Верховный представитель Боррель выразил решительную поддержку суверенитету Беларуси, — говорится в сообщении. — Он обсудил с министром иностранных дел приверженность Беларуси продолжению диалога по правам человека и демократии, а также продолжающееся активное участие страны в Восточном партнерстве и ее конструктивную роль в регионе».

В свою очередь пресс-служба МИД Беларуси сообщила, что Макей и Боррель «обменялись мнениями о перспективах наращивания торгово-экономического и кредитно-инвестиционного сотрудничества». Макей призвал ЕС оперативно завершить процедуру вступления в силу двусторонних соглашений об упрощении выдачи виз и о реадмиссии.

Обсуждалась также подготовка министерской встречи стран ЕС и Восточного партнерства и саммита Восточного партнерства.

«Боррель проинформировал, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой его визит в Беларусь, планировавшийся на конец апреля, откладывается. Собеседники условились согласовать новые даты визита на более позднем этапе», — сообщил МИД Беларуси.