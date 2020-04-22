В МВД заверили, что среди заключенных заболевших коронавирусом нет

Среди заключенных в местах лишения свободы и лечебно-трудовых профилакториях заболевших коронавирусом нет, заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в ходе онлайн-брифинга 22 апреля.

«Сегодня ряд телеграм-каналов сообщают столько недостоверной информации касаемо исправительных учреждений, лечебно-трудовых профилакториев и так далее. Говорю как официальный представитель МВД, что у нас нет заболевшего спецконтингента в заведениях закрытого типа (это колонии, следственные изоляторы и так далее), равно как и нет в лечебно-трудовых профилакториях. Сейчас я говорю о спецконтингенте, который там находится», — сказала Чемоданова.

По ее словам, поступали вопросы по отдельным исправительным учреждениям, в том числе по ИК-2 в Бобруйске. «В настоящее время в исправительном учреждении № 2 управления департамента исполнения наказаний по Могилевской области эпидемиологическая ситуация стабильна. Заболевших коронавирусной инфекцией в данном учреждении не было и нет. Повышение заболеваемости ОРВИ среди осужденных также не отмечается, — добавила Чемоданова. — Буквально на днях задавали вопрос и по 55-му исправительному учреждению открытого типа. Нет там человека, который заболел. Я имею в виду спецконтингент. И еще про изолятор временного содержания Мингорисполкома для всех информация также, которая была недостоверна в соцсетях, — нет заболевших в изоляторе».

При этом пресс-секретарь не ответила на вопрос, много ли заболевших коронавирусом среди сотрудников МВД в целом. «Много или мало — не совсем будет корректно об этом говорить, — заявила Чемоданова. — Я скажу так, что у нас тоже есть сотрудники, которые имеют заболевание коронавирусом. Но, так или иначе, все предлагаемые формы, в том числе и самоизоляция, и эпидемиологические меры, у нас принимаются».