Саид Гуцериев купил белорусский «Паритетбанк»

/ Экономика
Просмотров: 649

Официальный покупатель госдоли банка — кипрская компания Beristore Holdings Limited, которая принадлежит Саиду Гуцериеву, сыну российского олигарха Михаила Гуцериева.

Фото: «Коммерсант»

«Паритетбанк» входит в топ-20 банков Беларуси по чистой прибыли. Государству в нем принадлежал пакет акций в 99,83% уставного фонда, сообщили в пресс-службе Госкомимущества. За какую сумму государство продало банк, не уточняется.

В 2017 году этот банк хотел купить белорус Виктор Прокопеня, но позже бизнесмен передумал.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Паритетбанк Персона: Саид Гуцериев Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Прокопеня передумал покупать украинский «Сбербанк»

Прокопеня передумал покупать украинский «Сбербанк»

Лукашенко разрешил Прокопене купить «Паритетбанк»

Лукашенко разрешил Прокопене купить «Паритетбанк»

Альтернатива авансовым платежам для импортеров

Альтернатива авансовым платежам для импортеров

Белорусским банкам дорог каждый вкладчик

Белорусским банкам дорог каждый вкладчик