Саид Гуцериев купил белорусский «Паритетбанк»

Официальный покупатель госдоли банка — кипрская компания Beristore Holdings Limited, которая принадлежит Саиду Гуцериеву, сыну российского олигарха Михаила Гуцериева.

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«Паритетбанк» входит в топ-20 банков Беларуси по чистой прибыли. Государству в нем принадлежал пакет акций в 99,83% уставного фонда, сообщили в пресс-службе Госкомимущества. За какую сумму государство продало банк, не уточняется.

В 2017 году этот банк хотел купить белорус Виктор Прокопеня, но позже бизнесмен передумал.