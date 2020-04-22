Противника завода АКБ Дмитрия Бекалюка арестовали на 15 суток

За участие в акции против аккумуляторного завода, которая прошла 12 апреля в Бресте, арестован на 15 суток один из лидеров инициативной группы противников строительства предприятия Дмитрий Бекалюк.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, такое постановление вынес 22 апреля суд Ленинского района Бреста, признавший Бекалюка виновным по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий повторно в течение года).

Бекалюка задержали в Бресте вечером 17 апреля. До суда его содержали в ИВС Ленинского РОВД. 20 апреля суд Ленинского района начал рассматривать административное дело активиста. Бекалюк заявил ходатайство о предоставлении адвоката. Оно было удовлетворено. Следующее заседание было назначено на 22 апреля, Бекалюка освободили из-под стражи.

Правозащитник напомнил, что 20 апреля этот же суд арестовал на 15 суток противников аккумуляторного завода Дмитрия Андросюка и Александра Кабанова. Обоих также судили за участие в акции 12 апреля. Кабанов был признан виновным по ч. 1 ст. 23.34 КоАП, Андросюк — по ч. 3 ст. 23.34 КоАП.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 325 митингов, 18 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришло около двух тысяч человек.