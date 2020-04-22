Организации «Белтопгаза» планируют добыть более 2 млн тонн торфа в этом году

В Министерстве энергетики отмечают, что сезон добычи торфа на предприятиях объединения уже начался, причем благодаря «благоприятным погодным условиям апреля» раньше, чем обычно.

«По состоянию на 21 апреля добыча торфа начата на пяти из семнадцати торфопредприятий. В общей сложности уже добыто порядка 32 тыс. тонн торфа», — отметили в пресс-службе ведомства.

В Беларуси торф используется для производства топлива, которое потребляется на внутреннем рынке, а также поставляется за рубеж. В 2019 году в стране было добыто около 2,5 млн тонн торфа при плане 2,35 млн. Повышенные объемы запланированной добычи Минэнерго объясняло необходимостью создания резерва на первую половину 2020 года.

По данным Национального статистического комитета, немногим менее 250 тыс. тонн торфа на сумму свыше 14,5 млн долларов в прошлом году было экспортировано в три десятка государств.

Также в прошлом году было произведено почти 1,03 млн тонн торфяных топливных брикетов и сушенки. На внутренний рынок было поставлено 880,3 тыс. тонн этой продукции, экспортировано — 120 тыс. тонн.