Беларусь создала уникальную бронированную ремонтно-эвакуационную машину

БРЭМ с высокой проходимостью и подвижностью разработало и производит ОАО «140 ремонтный завод» в Борисове.

Машина базируется на шасси серийного основного танка Т-72. Она предназначена для эвакуации аварийной, поврежденной и застрявшей техники, а также выполнения различных грузоподъемных работ, оказания помощи экипажем при ремонте и техническом обслуживании техники в полевых условиях, сообщается на сайте ГВПК.

Экипаж машины — 3 человека (механик-водитель, командир и такелажник). Для обороны экипажа над люком такелажника предусмотрена турель под установку пулемета НСВТ.