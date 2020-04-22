Мингорисполком утратил управление над ФК «Динамо»

Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо» будет управлять футбольным клубом «Динамо-Минск». Об этом было объявлено 22 апреля на церемонии представления нового главного тренера команды Леонида Кучука.

«2019 год был для нас достаточно тяжелым, но все трудности остались позади. Помимо спортивных баталий, в это время также происходила передача клуба от одного собственника к другому — у руля стал Мингорисполком. Сообщаю, что вопрос с основным владельцем акций решен. (…) Оперативным управлением будет заниматься БФСО "Динамо". Процесс запущен, на это потребуется определенное время, но в части функционирования клуба я уверен», — заявил на церемонии начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Прокопенко. Его слова приводит пресс-служба клуба.

В мае 2019 года Экономический суд Минска признал незаконным выпуск акций ЗАО ФК «Динамо-Минск», благодаря которому в 1999 году в состав учредителей в году вошла фирма «Трайпл» бизнесмена Юрия Чижа. Следующие два десятилетия он был фактическим хозяином клуба.