В Докшицах ревнивый муж расстрелял соперника

Мужчина тремя выстрелами из двустволки убил мужчину, к которому приревновал супругу.

Как установило следствие, 47-летний житель местечка приревновал свою жену к ее 44-летнему знакомому. Он вызвал мужчину на разговор, и они встретились во дворе одного из домов на Полевой улице вечером 2 января, передает vitebsk.cc .

Разговор перерос в конфликт, и ревнивый муж открыл по сопернику огонь из двуствольного охотничьего ружья. Как позже установят эксперты, и покажет видевшая убийство местная жительница, сначала обвиняемый произвел два выстрела дробью издали, а затем зарядил ружью патроном с пулей и выстрелил в визави с расстояния, не превышающего два метра.

Ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался, суда он дожидается в следственном изоляторе. Расследование этого уголовного дела завершено, и оно передано прокурору.