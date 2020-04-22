Видеофакт. Брестские десантники поддержали медиков

Военные из 38-й десантно-штурмовой бригады записали соответствующий ролик.

«Белорусские военные говорят #дзякуйдоктар медицинским работникам, которые сейчас борются за здоровье белорусов, не считаясь со временем. Десантники записали видео, чтобы выразить признательность и благодарность всем медикам страны», — говорится в сообщении Минобороны.

В ролике десантники выстраиваются таким образом, чтобы образовать слово «дзякуй». После этого они перестраиваются так, чтобы получилось слово «доктар»