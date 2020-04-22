Видеофакт. Брестские десантники поддержали медиков

/ Общество
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Военные из 38-й десантно-штурмовой бригады записали соответствующий ролик.

«Белорусские военные говорят #дзякуйдоктар медицинским работникам, которые сейчас борются за здоровье белорусов, не считаясь со временем. Десантники записали видео, чтобы выразить признательность и благодарность всем медикам страны», — говорится в сообщении Минобороны.

В ролике десантники выстраиваются таким образом, чтобы образовать слово «дзякуй». После этого они перестраиваются так, чтобы получилось слово «доктар»

Сюжет: COVID-19
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Тэги: десантники медики белорусские врачи коронавирус COVID-19 Город: Брест

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