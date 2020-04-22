Кулеба пригласил Макея посетить Украину

Приглашение посетить Украину получил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в ходе телефонного разговора 22 апреля с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. О приглашении сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

Кулеба «выразил благодарность белорусской стороне за плодотворное сотрудничество в противодействии распространению COVID-19».

Главы внешнеполитических ведомств «дали высокую оценку состоянию выполнения договоренностей, достигнутых во время встречи президентов Украины и Беларуси 4 октября 2019 года в Житомире», и «подтвердили готовность» к проведению III Форума регионов в октябре 2020 года в Гродно.