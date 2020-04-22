Коронавирус может вызывать инсульт у пациентов в возрасте 30−40 лет

Доктор Томас Оксли, нейрохирург в госпитале Mount Sinai в Нью-Йорке, и его коллеги наблюдали подобные осложнения у пяти пациентов моложе 50 лет.

«Вирус, по-видимому, вызывает повышенное тромбообразование в крупных артериях, что приводит к тяжелому инсульту», — сказал Оксли в комментарии CNN .

По его словам, за последние две недели число внезапных инсультов среди молодых пациентов увеличилось в семь раз. Большинство из них ранее не наблюдались в больницах и находились дома с легкими симптомами COVID-19.

Оксли призвал пациентов наблюдать за симптомами коронавирусной инфекции и в обязательном порядке обращаться за медицинской помощью при проявлении признаков инсульта. «До сих пор людям рекомендовалось вызывать скорую помощь только с одышкой или высокой температурой», — сказал он.

Для диагностики инсульта используется FAST-тест (Face, Arm, Speech, Time) — перекос лица, слабость в руке, нарушение речи, время звонить в скорую.

По его словам, самым эффективным лечением инсульта остается удаление тромба, но операция должна быть выполнена в течение 6, а иногда 24 часов.