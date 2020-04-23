Морские археологи обнаружили 12 старинных судов у побережья Ливана

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Команда британского проекта Enigma Shipwrecks обнаружила обломки кораблей на глубине около двух километров в акватории между Ливаном и Кипром.

Источник: проект Enigma Shipwrecks

Участники проекта сканировали и документировали территорию с помощью дистанционно управляемых транспортных средств, снимая изображения с высоким разрешением и HD-видео. Полевые исследования затонувших судов закончились несколько лет назад, но поскольку исследователи продолжают работать над данными и артефактами, находка до сих пор держалась в секрете, передает The History Blog.

Особого внимания заслуживает один из затонувших кораблей. Он отличается от других и по своим размерам, и по ценности груза, который перевозил. Это было османское торговое судно, которое затонуло около 1630 года во время рейса между Египтом и Стамбулом. Корабль длиной более 40 метров был настолько огромен, что на его палубе могли удобно разместиться два обычных судна того времени, а в его трюме находились сотни артефактов.

Ученые подсчитали, что груз на этом корабле представляет 14 различных культур, среди которых Северная Африка, Китай, Индия, Италия, Испания и Бельгия. Артефакты включают самый ранний китайский фарфор, когда-либо найденный на средиземноморском кораблекрушении, итальянскую керамику и индийский перец.

В глубине трюма были спрятаны самые ранние османские глиняные табачные трубки, когда-либо найденные археологами не только в море, но и на суше. Ученые предполагают, что эта часть груза была контрабандной. В эпоху, когда произошло это кораблекрушение, действовали строгие запреты на курение табака.

Артефакты иллюстрируют глобальный охват торговли в начале 17-го века и то, как потребительский спрос в одной стране стимулировал производство товаров по всему миру.
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Тэги: археологи Средиземное море Ливан торговля история

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