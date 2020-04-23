Соседи Беларуси вновь продлили запрет на въезд иностранцев

В связи с продолжением пандемии коронавируса COVID-19 соседи Беларуси Украина и Литва вновь продлили действие карантинных мероприятий, включая запрет въезда иностранцев (за исключением водителей грузового транспорта, дипломатов и некоторых других категорий граждан).

Украинская граница закрыта с 17 марта до 11 мая (первоначально — до 3 апреля, затем до 24 апреля).

В Литву иностранцы не смогут въехать до 11 мая, в Польшу — до 3 мая, в Латвию — до 12 мая. Ранее запрет действовал: в Литве — с 16 до 30 марта с продлением до 13 и 27 апреля, в Польше — с 15 марта по 24 марта с продлением до 13 апреля, в Латвии — с 16 марта по 14 апреля.

Россия ввела аналогичную на период с 18 марта по 30 апреля.

Информация взята с сайтов государственных органов этих стран.

В связи с карантином диппредставительства Польши, Литвы (а также визовые центры этих стран) и Латвии прекратили прием документов на визы. Визовые центры Литвы в Минске и Гродно принимают документы у водителей, осуществляющих грузоперевозки.

Беларусь свои границы не закрывала, однако въезжающие в страну обязаны две недели находиться на самоизоляции.