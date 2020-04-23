Работники системы здравоохранения будут получать надбавки за работу в условиях пяти видов инфекций

В перечень вошли инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19, ближневосточный респираторный синдром (MERS), холера, чума и геморрагическая лихорадка Эбола.

Перечень утвердил Минздрав 20 апреля. Постановление ведомства опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 23 апреля.

Ежемесячная надбавка устанавливается работникам здравоохранения бюджетных организаций, «оказывающим медицинскую помощь (участвующим в ее оказании) пациентам с инфекциями и лицам, отнесенным к контактам первого уровня, и (или) работающим в условиях, связанных с инфекциями». Как ранее сообщил Минздрав, надбавки составят от 300 до 4000 рублей.

В поликлиниках и Республиканском центре организации медицинского реагирования ежемесячная надбавка врачам равна 1000 рублей, медработникам со средним специальным медобразованием — 500, прочим работникам — 300.

В инфекционных отделениях, приемных отделениях больниц, санитарно-эпидемиологических организациях здравоохранения, осуществляющих мероприятия в очагах инфекции, на пограничных переходах, санитарно-карантинных пунктах, лабораторные исследования на вирусные инфекции, в лабораториях организаций здравоохранения и РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, в патологоанатомических, рентгеновских отделениях (кабинетах), в отделениях (кабинетах) рентгеновской компьютерной томографии ежемесячно врачи будут дополнительно получать 1500 рублей, медики со средним специальным образованием — 1300, прочие работники — 900.

В отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации, в организациях здравоохранения службы скорой медицинской помощи ежемесячная надбавка врачам составит 3.000 рублей, среднему медперсоналу — 2000, прочим работникам — 1000.

В отделениях анестезиологии и реанимации, лабораториях, задействованных в выполнении исследований на вирусы, работники которых переведены на закрытый трехсменный режим работы, ежемесячная надбавка врачам составит 4000 рублей, медработникам со средним специальным медобразованием — 3000, прочим работникам — 1500.