SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для глобального интернета

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучей платформе в Атлантическом океане.

Запуск ракеты Falcon 9 с 60 мини-спутниками для дальнейшего развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink был осуществлен с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида, сообщается на сайте компании Илона Маска.

Это уже седьмой запуск на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX составляет уже 420 космических аппаратов.

Всего SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 млрд долларов.