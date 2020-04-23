Украинская прокуратура открыла уголовное производство из‑за информации о пытках детей во время съемок фильма «Дау»

Прокуратура Харьковской области Украины открыла уголовное производство из-за съемок детей в фильме российского режиссера Ильи Хржановского «Дау. Дегенерация».

В ведомстве уточняют , что уголовное производство зарегистрировали по фактам пыток, а также изготовления или распространения продукции, пропагандирующей культ насилия (часть 2 статьи 127 УК Украины и часть 3 статьи 300 УК).

По информации прокуратуры, в процессе съемок в Харькове несовершеннолетним, вероятно сиротам, могли причинять физическую боль или моральное страдание «путем насильственных действий». Сейчас расследованием занимается полиция, которая может возбудить уголовное дело и назначить подозреваемых по нему. Первой на эти сцены обратила внимание психолог Елена Самойленко.

В свою очередь, в заявлении руководства компании «Феномен-Украина», занимавшейся подготовкой съемок, говорится, что дети присутствовали на съемочной площадке вместе с опекунами, с которыми согласовали все действия съемочной группы.

«Дау» — серия фильмов и арт-эксперимент, который снимался в Харькове с 2008 по 2011 год. Участникам съемок запрещалось выходить за пределы площадки, а их действия постоянно фиксировали камеры.