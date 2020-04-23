Калининградку грозят заразить коронавирусом после публикации о митинге

Местной жительнице Диане Забровской, которая рассказала, что к ней домой из-за комментария о митинге пришел сотрудник Центра «Э», поступают угрозы.

Об этом Забровская рассказала «Новому Калининграду» . По ее словам, после публикаций в прессе о визите полицейского ей в личных сообщениях «ВКонтакте» стали писать незнакомые люди, которые нецензурно выражались в ее адрес и угрожали расправой.

«Тебе ****** [конец], дура. Тебе коронавирус подсыпем возле двери. Молись, сучка», — приводит издание текст сообщения, которое пришло Забровской.

«На тебя сейчас улетело заявление в ФСБ за призывы к сепаратизму. Мне пофигу. Я добьюсь твоего ареста», — угрожал, по информации издания, другой пользователь.