Калининградку грозят заразить коронавирусом после публикации о митинге
Местной жительнице Диане Забровской, которая рассказала, что к ней домой из-за комментария о митинге пришел сотрудник Центра «Э», поступают угрозы.
Об этом Забровская рассказала
«Тебе ****** [конец], дура. Тебе коронавирус подсыпем возле двери. Молись, сучка», — приводит издание текст сообщения, которое пришло Забровской.
«На тебя сейчас улетело заявление в ФСБ за призывы к сепаратизму. Мне пофигу. Я добьюсь твоего ареста», — угрожал, по информации издания, другой пользователь.
Накануне Забровская рассказала, что к ней домой пришел сотрудник Центра «Э», который потребовал удалить комментарий в паблике издания «Новый Калининград» про