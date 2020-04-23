Дезобработку улиц и общественного транспорта в Минске продолжат и после стабилизации эпидобстановки

Обрабатывать улицы и остановки специальными растворами стали в апреле. Салоны общественного транспорта начали дезинфицировать в марте.

«Дезобработка будет носить постоянный характер, ведь забота о здоровье горожан – в приоритете. Совместно с Минским городским центром гигиены и эпидемиологии и другими службами разработаем регламент, которым будет установлена разумная периодичность такой обработки, составы препаратов и так далее», — уточнил агентству «Минск-Новости» заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.