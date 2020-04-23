Под Гродно прошло тактическое учение с танковым батальоном, на Осиповичском полигоне — состязание артиллерийских батарей

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На полигоне под Гродно прошло тактическое учение с танковым батальоном 6-й гвардейской механизированной бригады.

Фото: Минобороны

Как сообщает пресс-служба Минобороны, подразделение участвовало в маневренном оборонительном бою. Танкисты вели стрельбу из 125-миллиметровой пушки с различных позиций, с коротких остановок и с ходу. В ходе ночных стрельб танкисты поражали цели с помощью специальных прицелов.

В свою очередь на полигоне Осиповичский прошло состязание на звание лучшей артиллерийской батареи Вооруженных сил. Для участия в соревновании каждая артиллерийская батарея совершила марш на полигон из пунктов постоянной дислокации комбинированным способом, заняла назначенный район и провела мероприятия по подготовке к выполнению учебно-боевых задач.

На первом этапе артиллеристы выполнили одиночные и групповые нормативы, а также упражнения по вождению машин. Второй этап представлял собой марш по лесисто-болотистой местности с преодолением различного рода естественных и искусственных препятствий. Он завершился выполнением огневых задач: стрельбы прямой наводкой, с закрытых огневых позиций и при развертывании с марша.
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Тэги: полигон военные учения Минобороны Город: Осиповичи

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