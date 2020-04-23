В Китае восемь дней нет смертей от коронавируса

За последние сутки в КНР зафиксировали 10 случаев заражения коронавирусом, из них шесть — ввозные.

В Китае выздоровели 93,2% заразившихся коронавирусом, менее тысячи человек остаются на лечении в больницах, о чем свидетельствуют данные комитета по вопросам здравоохранения КНР.

В целом по стране зафиксировано 82 798 случаев заражения, из них выздоровели 77 207 человек, скончались 4 632 пациентов.

В последний раз китайские власти сообщали о жертвах COVID 15 апреля.