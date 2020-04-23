Трамп подписал указ о двухмесячном запрете на иммиграцию в США

Ограничения касаются иностранцев, которые на момент подписания указа находятся за пределами США и не имеют действующей иммигрантской визы.

Распоряжение не распространяется на медиков, на супругов и детей американских граждан и временных работников, передает FOX News .

«Это гарантирует, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на рабочие места, когда наша экономика откроется», — сказал глава Белого дома в ходе брифинга по коронавирусу. Он добавил, что это временная мера, она будет действовать как минимум 60 дней. По словам Трампа, администрация будет продолжать следить за рынком труда, чтобы при необходимости внести изменения или продлить срок действия указа.

До этого Дональд Трамп заявил, что собирается подписать указ о приостановке иммиграции из-за коронавируса. По словам президента, эти меры помогут защитить рабочие места американских граждан.

В 2019 году Государственный департамент США выдал около 460 тысяч иммиграционных виз, а Служба гражданства и иммиграции США одобрила около 580 тысяч заявок на получение грин-карт для постоянного проживания. Кроме того, за 2019 год США приняли около 30 тысяч беженцев, что на 34% больше, чем за год до этого.

США лидируют по случаям заражения коронавирусной инфекции в мире. По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в Соединенных Штатах заразились свыше 800 тысяч человек, больше 43 тысяч умерли.