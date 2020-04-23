В Украине зафиксировали антирекорд новых случаев коронавируса — 578 за сутки

По состоянию на утро 23 апреля, в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных.

По данным местного Минздрава, наихудшая эпидситуация в Киеве (1059 случаев), Черновицкой области (1140), Ивано-Франковской области (644) и Тернопольской области (499).

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Правительство Украины ожидает пик заболевания коронавирусом между 3 и 8 мая. Поэтому на заседании Кабмина 22 апреля карантин был продлен до 11 мая.