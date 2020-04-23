Беларусь определилась с тарифом на транспортировку нефти из Польши

Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило тариф на транспортировку углеводородов из Польши на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре.

Согласно постановлению МАРТ от 14 апреля 2020 года № 29 тариф на прокачку нефти составляет 8,58 рубля за тонну нефти нетто без НДС. Соответствующее постановление размещено на Национальном правовом интернет-портале.

В ведомстве пояснили, что тарифы установлены с целью возможных транспортировок нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Маршрут доставки — Адамова Застава — Мозырь — Мозырский НПЗ.