Лукашенко: Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ, но будет действовать сообразно ситуации

Александр Лукашенко собрал во Дворце Независимости совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации.

На совещание во Дворце Независимости собралось все руководство страны: высшие должностные лица, губернаторы и помощники президента, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Глава Беларуси отметил, что не станет отмахиваться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, но будет действовать сообразно ситуации.

«Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения вчера прислал мне письмо и поблагодарил нашу страну за те действия, которые мы предпринимаем в борьбе с болезнью, — сказал Лукашенко. — Меры, которые предложены ВОЗ, должны быть обязательно изучены, нельзя от них отмахиваться. Но мы должны, исходя из комплекса рекомендаций, нашего опыта, действовать соответственно. Нельзя действовать на авось».