Лукашенко требует от правительства выполнения основных экономических показателей

В существующих условиях «надо удержаться и не свалиться по основным показателям экономического развития, чего бы это ни стоило», заявил Александр Лукашенко 23 апреля на совещании во Дворце Независимости.

«Всеми силами необходимо сохранить доверие людей к проводимой экономической политике, ценовую устойчивость, по меньшей мере, на самые важные для людей товары и услуги», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства заявил, что ждет от правительства выполнения основных показателей экономического развития. «Согласно отчетным данным, ВВП за первый квартал снизился на 0,3%. Никакого одобрения падения ВВП не может быть и не будет, поэтому настраивайтесь на выполнение тех планов, которые перед нами есть. Наша небольшая экономика, у которой нет сырьевой подушки безопасности, была вынуждена парировать одновременно три удара», — отметил Лукашенко.

В начале года Беларусь испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19, пояснил, он.

Следует отметить, что в апреле крупные международные организации пересмотрели свои прогнозы по развитию белорусской экономики в сторону ухудшения. Так, Международный валютный фонд прогнозирует сокращение ВВП Беларуси в 2020 году на 6%, Всемирный банк — на 4%, Евразийский банк развития — на 3,3%.