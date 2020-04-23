Литва подготовила для Беларуси медицинские средства и оборудование

Этот вопрос обсудили в ходе телефонного разговора 23 апреля президент Литвы Гитанас Науседа и Александр Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба литовского президента, это был первый разговор Науседы с Лукашенко. В рамках подготовки к саммиту Восточного партнерства в июне литовский лидер намерен пообщаться с главами всех шести стран Восточного партнерства.

Литовский президент обратил внимание на необходимость обеспечения транзита товаров между странами. «Литва и Беларусь традиционно интенсивно сотрудничают в сфере транспорта, — сказал Науседа. — В этот сложный период борьбы с коронавирусом важно обеспечить бесперебойное перемещение грузов, а также создать условия для литовских и белорусских перевозчиков, чтобы они могли осуществлять международные перевозки».

1 апреля президент Литвы заявил, что доверять официальной информации Беларуси о коронавирусе нельзя, ситуация в стране значительно хуже, а «белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой».

«Мы должны ограничить любые контакты со страной, которая в данный момент немного слишком расслабленно оценивает вспышку коронавируса, и возможно, что в связи с этим ее ожидают тяжкие последствия», — сказал Науседа.

В свою очередь Лукашенко заявил, что опыт Беларуси в борьбе с вирусными заболеваниями может служить примером для многих стран, а Науседе белорусский руководитель посоветовал заняться «своим вирусом».

«Если уж придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И притом гораздо эффективнее, чем литовский президент. Он озаботился белорусским вирусом… Своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы не обо всем информируют», — сказал Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир» 2 апреля.