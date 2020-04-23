Лукашенко рассказал, кто и как будет делить деньги, выделенные на поддержку экономики в условиях коронакризиса

На рассмотрение президента внесен пакет мер по поддержке отраслей, которые в наибольшей степени пострадали от замедления экономической активности и падения спроса. Предлагаемые меры касаются вопросов налогообложения, арендных и трудовых отношений, а также некоторых социальных аспектов.

Эта тема обсуждалась 23 апреля на совещании у президента Беларуси.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Как заявил Александр Лукашенко, если государство будет выделять «какие-то денежные средства для экономики — их будут делить губернаторы, они этого потребовали».

«Они говорят: мы сами разберемся — или магазин поддерживать, «Химволокно», или какое-то ковровое предприятие. Они правы, им там виднее, если мы будем эти средства кому-то выделять. Мы не должны из Минска чайной или столовой ложкой делить эти деньги, кому что достанется. Не надо этим заниматься. И слава богу, что регионы берут на себя эти вопросы», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Лукашенко вновь заявил, что проблема сохранения бизнеса — это в первую очередь забота самих владельцев этого бизнеса.

«Некоторые сидят, сложив руки, и ждут, что им кто-то что-то даст. Никто никому ничего не даст. А если кто-то хочет, чтобы ему дали, пусть скажет, где это взять? Мы что, будем сегодня забирать у людей, которые напрягаются, и отдавать тем, кто сегодня бездельничает? Этого не будет», — заявил официальный лидер.