Лукашенко не исключает, что ситуация с коронавирусом в Беларуси может ухудшиться

Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает, что эпидемиологическая ситуация в Беларуси в связи с распространением коронавируса может ухудшиться.

Об этом глава государства заявил 23 апреля на совещании во Дворце независимости.

Фото пресс-службы президента Беларуси

По данным Минздрава на 22 апреля, с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано почти 7,3 тысячи случаев COVID-19, скончались 58 пациентов.

«Если положение дел будет меняться в худшую сторону (я ничего не исключаю, уже переживаю за любой шорох), то мы подключим резервы. У нас их достаточно», — заявил Лукашенко.

По его словам, «в лечении людей должна быть задействована вся вертикаль власти, все государственные служащие, я уже не говорю о системе здравоохранения».

Глава государства подчеркнул, что сейчас важно не перегрузить систему здравоохранения.

«Для нас важна заболеваемость COVID-19, но мы прежде всего обращаем внимание на заболеваемость пневмонией, потому что любая пневмония может отяготиться COVID-19, как это часто бывает. Поэтому Министерству здравоохранения, всей системе здравоохранения, тысячам медработников надо сконцентрировать свое внимание на лечении больных от пневмонии. При этом не забывать о том, что у нас есть другие болезни», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Как сообщалось ранее, на совещании президент Беларуси заявил, что страна не отмахивается от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения — они будут внимательно изучены.

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