Белорусский рубль окреп к доллару и евро на торгах 23 апреля

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, курс американской валюты снизился на 2,62 копейки, или на 1,05%, и составил 2,4687 рубля. Курс евро уменьшился на 3,83 копейки (1,42%) и составил 2,6645 рубля.

Курс российского рубля вырос на 3,88 копейки (1,20%) до 3,2848 белорусского рубля за 100 российских. Он дорожает на фоне восстановления цен на нефть, а также продаж Центробанком и экспортерами валюты.

Нацбанк Беларуси в мартовском комментарии ситуации на валютном рынке констатировал, что спрос на инвалюту значительно вырос, но в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах. В марте регулятор потратил 865,5 млн долларов на валютные интервенции для поддержки курса белорусского рубля.