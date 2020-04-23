Нацбанк рекомендовал предоставлять населению отсрочки по погашению микрозаймов
Об этом сообщил 23 апреля во время видеобрифинга начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Национального банка Дмитрий Набздоров, отвечая на вопросы БелаПАН.
«Соответствующие рекомендации направлены в Республиканскую ассоциацию микрофинансовых организаций. Их суть в том, что финансовым организациям следует внимательно относиться к ситуациям и в случае, если заемщик документально подтверждает снижение своих доходов или потерю дохода, идти навстречу», — пояснил Набздоров.
В частности, уточнил он, Нацбанк рекомендует в таких ситуациях снижать процентную ставку по микрозаймам, предоставлять отсрочки на погашение основного долга, а также отказаться от применения штрафных санкций в случае несвоевременного возврата физлицами микрозаймов.
«Соответствующие рекомендации даны. Более того, мы совместно с Республиканской ассоциацией микрофинансовых организаций организовали мониторинг за выполнением наших рекомендаций», — сообщил Набздоров.
По его словам, Нацбанк «очень внимательно» будет отслеживать, как микрофинансовые организации станут реагировать на просьбы граждан о пересмотре условий погашения микрозаймов.
Ранее Нацбанк рекомендовал коммерческим банкам предоставлять отсрочки клиентам по потребительским кредитам в случае ухудшения финансового положения физлиц.