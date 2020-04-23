Фотофакт. На Белорусском цементном заводе произошел взрыв

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В здании угольной мельницы вспыхнула пылевоздушная смесь. Оператор не пострадала, технологический процесс предприятия не нарушен.

Фото: МЧС

По данным МЧС, после окончания процесса производства топлива производилась вентиляция системы аспирации. В этот момент произошла вспышка пылевоздушной смеси в корпусе рукавного фильтра на уровне 7-го этажа. При инциденте были повреждены сэндвич-панели и оконные блоки.

Здание мельницы — 30 метров в высоту. Оно работает круглосуточно и используется для получения пылеугольного топлива для котельной.

Эвакуация не проводилась.
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Тэги: МЧС Белорусский цементный завод взрыв Город: Костюковичи

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