Фотофакт. На Белорусском цементном заводе произошел взрыв

В здании угольной мельницы вспыхнула пылевоздушная смесь. Оператор не пострадала, технологический процесс предприятия не нарушен.

Фото: МЧС

По данным МЧС, после окончания процесса производства топлива производилась вентиляция системы аспирации. В этот момент произошла вспышка пылевоздушной смеси в корпусе рукавного фильтра на уровне 7-го этажа. При инциденте были повреждены сэндвич-панели и оконные блоки.

Здание мельницы — 30 метров в высоту. Оно работает круглосуточно и используется для получения пылеугольного топлива для котельной.

Эвакуация не проводилась.