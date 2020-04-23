Белорусские ломбарды начнут работать по-новому с 27 апреля

Указ № 394 и ряд нормативно-правовых актов усилят защиту прав потребителей услуг и создадут благоприятные условия для развития рынка, сообщает агентство "Минск-Новости" .

С 27 апреля ограничивается предельный размер суммы процентов, уплачиваемых по договору микрозайма. Теперь он не сможет превышать двукратного размера суммы предоставленного микрозайма за весь срок пользования им. Совокупный размер неустоек, штрафов, пени не сможет превышать половину микрозайма.

Если раньше ломбарды занимались исключительно предоставлением микрозаймов, то теперь они получили три дополнительные функции. Это хранение вещей, комиссионная торговля, скупка вещей для последующей продажи.

Автоломбарды смогут предоставлять займ под залог автомобиля, не оставляя его у себя.