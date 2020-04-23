Гражданин Польши пытался нелегально попасть к девушке в Беларусь

Польские пограничники информировали гродненских коллег о возможном нарушении границы.

При проверке контрольно-следовой полосы были обнаружены следы велосипеда, ведущие в Беларусь. Служебная собака быстро стала на след и вывела пограничников к нарушителю, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

По словам 36-летнего иностранца, он решился приехать в нашу страну к девушке, которая живет в Гродно.

Задержанного привлекли к административной ответственности. Он не сможет посещать Беларусь полгода.