Гражданин Польши пытался нелегально попасть к девушке в Беларусь

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Польские пограничники информировали гродненских коллег о возможном нарушении границы.

При проверке контрольно-следовой полосы были обнаружены следы велосипеда, ведущие в Беларусь. Служебная собака быстро стала на след и вывела пограничников к нарушителю, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

По словам 36-летнего иностранца, он решился приехать в нашу страну к девушке, которая живет в Гродно.

Задержанного привлекли к административной ответственности. Он не сможет посещать Беларусь полгода.
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Тэги: Беларусь-Польша-граница Город: Гродно

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