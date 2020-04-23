Мужчина и женщина погибли в горящей бане

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Двое мужчин и две женщины погибли за минувшие дежурные сутки на пожарах в Беларуси.

По информации МЧС, в ночь на четверг в бане частного домовладения в Чаусах на 2-м переулке Фрунзе произошел пожар. В ходе его тушения были обнаружены тела 65-летнего хозяина и 59-летней женщины, которая проживала с ним.

Также огонь унес жизни 65-летней пенсионерки в деревне Таймоново (Быховский район) и 59-летнего мужчины в деревне Закальное (Любанский район).
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Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Чаусы

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